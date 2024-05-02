GÜNCELLEME - Eskişehir merkezli fuhuş operasyonunda 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı

Şüphelilerden Ö.E, A.E.A, G.B. ve B.K. tutuklandı. Diğer zanlılar, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekiplerce Eskişehir ve Ankara'da eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, şüpheliler Ö.E, A.E.A, G.B, B.K, F.K, Ç.E.S. ve B.K. yakalandı, bir araca el konuldu.

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