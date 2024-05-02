Eskişehir'de cep telefonu dükkanlarından hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli tutuklandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde 2 cep telefonu dükkanından hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı.
İlçede bulunan 2 cep telefonu dükkanında gerçekleşen hırsızlık olaylarına ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Tepebaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Ekipler, çalışma sonucu, iş yerlerinden 34 kulaklık, 3 akıllı saat, 1 tablet, 8 cep telefonu, 9 taşınabilir şarj cihazı ve 3 bin 500 dolar çalan şüphelinin M.E. olduğunu tespit etti.
Şüpheli M.E. polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.