BBP Genel Başkanı Destici'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Özel'i kabulüne ilişkin açıklama:

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabulüne ilişkin, "Bu olumlu bir havadır, dünkü görüşmede her ne kadar birileri sağından solundan çekiştirmeler yapıp, bir bulanıklık oluşturmaya çalışsalar da CHP ve AK Parti tarafından yapılan açıklamalar, görüşmenin olumlu geçtiği şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır." dedi.

Destici, BBP'nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kazandığı, kendi memleketi de olan Eskişehir'in Günyüzü ilçe belediyesine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Ziyarette, Günyüzü Belediye Başkanı Hidayet Özmen'i tebrik eden Destici, Cumhur İttifakı ile birlik ve beraberlik içerisinde bir seçim süreci yaşandığını belirtti. İlçeye hizmet için büyük bir gayretle çalışmalara devam edileceğini söyleyen Destici, "Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz." dedi. Önemli bir kısmının tarım ve hayvancılıkla uğraştığı ilçenin aciliyet gerektiren taleplerinin olduğunu, bunları geciktirmeyerek, kimseyi mağdur etmeden gerçekleştireceklerini ifade eden Destici, şöyle konuştu:

"Biz, BBP olarak milletimize ilkeli, şeffaf ve temiz bir belediyecilik vadettik. Biz kurulduğu günden beri sözünün arkasında olan bir siyaset anlayışı takip ettik. Hem şehit liderimiz merhum Muhsin Yazıcıoğlu döneminde hem şahsımın döneminde bu ilkelerden vazgeçmedik, vazgeçmeyeceğiz. İlçemizde de aynı şekilde, ilkeli belediyecilik anlayışımızla hareket edeceğiz. Şeffaf olacağız, vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz, belediyemizin nasıl çalıştığını görecekler." İsrail'in Filistin'de soykırım yaptığının uluslararası mahkemelerce tescilleneceğini, Türkiye'nin buna müdahil olmak için gerekli müracaatın yapıldığını söyleyen Destici, Türkiye'nin tarafının çok net olduğunu vurguladı.

Destici, "Rakamlar ortadadır, bugüne kadar Gazze'ye en büyük yardımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti yapmıştır." dedi. - "Bugünlük tavrı, görüşmeyi de olumlu buluyorum" Ziyaretinin ardından, dün gerçekleşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Başkanı Özel'i kabulüne ilişkin AA muhabirinin sorusu üzerine Destici, şunları kaydetti: "Bizi umutlandıran, seçimden sonraki tavır olmuştur. Bu olumlu bir havadır, dünkü görüşmede her ne kadar birileri sağından solundan çekiştirmeler yapıp, bir bulanıklık oluşturmaya çalışsalar da CHP ve AK Parti tarafından yapılan açıklamalar görüşmenin olumlu geçtiği şeklinde kamuoyuna yansıtılmıştır.