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        Memleketine kesin dönüş yapan kadın, çiftçilere öncü oldu

        DENİZ AÇIK - Almanya'da 40 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'in Han ilçesine dönerek tarımla uğraşmaya başlayan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, ekolojik köy projesi kapsamında başkanlığını üstlendiği kooperatifle çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 05.05.2024 - 11:13
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        Memleketine kesin dönüş yapan kadın, çiftçilere öncü oldu
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        DENİZ AÇIK - Almanya'da 40 yıl işçi olarak çalıştıktan sonra memleketi Eskişehir'in Han ilçesine dönerek tarımla uğraşmaya başlayan 74 yaşındaki Kezban Kurnaz, ekolojik köy projesi kapsamında başkanlığını üstlendiği kooperatifle çiftçilere gelir artırıcı çalışmalarda öncülük yapıyor.

        İlçeye bağlı kırsal Gökçekuyu Mahallesi'nde doğup büyüdükten sonra eşiyle 1973'te işçi olarak Almanya'ya giden Kurnaz, fabrikalarda çalışıp aile ekonomisine katkı verdi.

        Eşi vefat ettikten sonra 2013'te Gökçekuyu'ya dönen 3 çocuk ve 6 torun sahibi Kurnaz, 5 dönümlük arazisinde nohuttan fasulyeye, biberden domatese, çilekten lavantaya kadar birçok ürün yetiştirmeye başladı.

        Kurnaz, 2022 yılında Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteği, Eskişehir Valiliğinin katkılarıyla hayata geçirilen "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" kapsamında kurulan Gökçekuyu Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin başkanlığına seçildi.

        Almanya'ya zaman zaman torunlarını görmek için giden Kurnaz, kooperatife üye 37 çiftinin, yetiştirdiği tarımsal ve hayvansal ürünlerden daha fazla gelir etmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

        - Lavanta fidesi diktiler, sera kurdular

        Kezban Kurnaz, AA muhabirine, 18 yaşında evlendikten bir yıl sonra, fırında çalışan eşiyle Mahmudiye ilçesinde 6 sene yaşadıklarını, ardından Almanya'ya işçi olarak gittiklerini söyledi.

        Almanya'da bir mutfakta aşçı yardımcısı olarak 4 sene, şalter üretilen fabrikada ise 20 yıl çalıştığını belirten Kurnaz, memleketine döndükten sonra eşinin babasından kalma 5 dönüm alanda ekip biçmeye başladığını anlattı.

        Kurnaz, badem, elma fidanları ile lavanta fideleri diktiğini, toprağı işleyip damlama sulama sistemiyle çevirdiğini, nohut, fasulye gibi baklagiller ektiğini dile getirdi.

        Kooperatife başkan seçilince üyelerle mahallelerinde fide diktiklerini kaydeden Kurnaz, şöyle devam etti:

        "Yağından kolonyasına, sabununa kadar birçok lavanta ürünü ortaya çıkartacağız. Peynir, yoğurt, tarhana, erişte, bulgur, nohut, mercimek gibi ürünleri de kooperatif olarak satacağız. Arıcılığa başlayacağız. Lavanta balını da üreteceğiz. Çalışmaya çok hevesliyiz. Vatanıma gelmekten çok mutluyum. 300 metrekare alana da sera kurduk. Çalıştıktan sonra vatanımızdan güzel yer yok."

        Desteklerinden dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş'e teşekkür eden Kurnaz, çocuklarının Almanya'da iş sahibi olmasına rağmen Türkiye'ye dönmek istediğini aktardı.

        Kurnaz, "Almanya'da fabrikada çalıştım ancak ülkemin toprağında vakit geçirmek benim için daha değerli. Toprağımda açlık ya da susuzluk aklıma bile gelmiyor. Almanya'dan döndüğüme asla pişman değilim." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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