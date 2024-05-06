Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bir diğer trafik kazası ise Tepebaşı ilçesine bağlı Şirintepe Mahallesi'nde meydana geldi.

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