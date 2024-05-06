TEI, 18. Defence Services Asia 2024'te havacılık ürünlerini sergiliyor

Türkiye'nin havacılık motorlarındaki lider şirketi TEI, Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da düzenlenen 18. Defence Services Asia (DSA) 2024 fuarında Türkiye'nin ilk milli turbodizel havacılık motoru TEI-PD170'i ve helikopter motoru TEI-TS1400'ü ziyaretçilerle buluşturuyor.

TEI'den yapılan açıklamada, TEI'nin 6-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen fuarda, özgün motorlarının yanında geleceğin imalat yöntemi olarak adlandırılan eklemeli imalat teknolojisi ile imal ettiği motor parçalarını ve turbojet motorları TEI-TJ90U ve TEI-TJ60'ı da sergilediği belirtildi.