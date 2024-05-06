Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin için yürüdü

Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi.

Basın açıklaması için Anadolu Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan gruba üniversite personeli de katıldı.

Grup adına açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zaim Ali Karalar, İsrail'in saldırılarla 2,5 milyon insanı ana vatanından zorla göç ettirdiğini belirterek, bu uygulamaların insanlık suçu olarak kayda geçmesi gerektiğini belirtti.

Karalar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Filistin yanlısı eylemlerin önemine işaret ederek, "Bugünlerde katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrenci ve akademisyenlerin eylemleriyle sarsılıyor. Washington, Columbia Üniversitesi’nde başlayan Gazze eylemleri bugün ABD genelinde 20’den fazla üniversiteye yayılmış durumda. Kampüslerinde Gazze’ye destek kampları kuran öğrenciler, emperyalist yöneticilerine karşı vicdanın sesini haykırıyor. Vicdan hareketi ABD üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor" diye konuştu.

Karalar, üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı taleplerinin umut verdiğini dile getirerek, şunları söyledi: "Siyonizmin maşası üniversite yönetimleri ve ABD polisi ise öğrencilere tutuklamalar ve okuldan uzaklaştırma cezaları ile karşılık vermektedir. Bu cezalar tüm insanlığa Batı dünyasının insan hakları konusundaki söylemlerinde yer alan iki yüzlü tavrı açıkça göstermiştir. Bu iki yüzlü tavra karşı farklı din, inanç, dil, milliyet ve etnik kökenden insanın Filistin paydaşlığında buluşması ise tüm dünyanın insanlığa karşı umudunu yeniden canlandırmıştır."