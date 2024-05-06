Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin için yürüdü

        Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 16:10 Güncelleme: 06.05.2024 - 16:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin için yürüdü
        ABONE OL
        ABONE OL

        Anadolu Üniversitesi öğrencileri Filistin'e destek yürüyüşü için Yunus Emre Kampüsü'nde bir araya geldi.

        Basın açıklaması için Anadolu Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan gruba üniversite personeli de katıldı.

        Grup adına açıklama yapan Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Zaim Ali Karalar, İsrail'in saldırılarla 2,5 milyon insanı ana vatanından zorla göç ettirdiğini belirterek, bu uygulamaların insanlık suçu olarak kayda geçmesi gerektiğini belirtti.

        Karalar, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'nde gerçekleşen Filistin yanlısı eylemlerin önemine işaret ederek, "Bugünlerde katliam şebekesi emperyalist ABD, Filistin destekçisi öğrenci ve akademisyenlerin eylemleriyle sarsılıyor. Washington, Columbia Üniversitesi’nde başlayan Gazze eylemleri bugün ABD genelinde 20’den fazla üniversiteye yayılmış durumda. Kampüslerinde Gazze’ye destek kampları kuran öğrenciler, emperyalist yöneticilerine karşı vicdanın sesini haykırıyor. Vicdan hareketi ABD üniversitelerinde dalga dalga yayılıyor" diye konuştu.

        Karalar, üniversite öğrencilerinin İsrail karşıtı taleplerinin umut verdiğini dile getirerek, şunları söyledi:

        "Siyonizmin maşası üniversite yönetimleri ve ABD polisi ise öğrencilere tutuklamalar ve okuldan uzaklaştırma cezaları ile karşılık vermektedir. Bu cezalar tüm insanlığa Batı dünyasının insan hakları konusundaki söylemlerinde yer alan iki yüzlü tavrı açıkça göstermiştir. Bu iki yüzlü tavra karşı farklı din, inanç, dil, milliyet ve etnik kökenden insanın Filistin paydaşlığında buluşması ise tüm dünyanın insanlığa karşı umudunu yeniden canlandırmıştır."

        Karalar, Filistin'in yanı sıra Doğu Türkistan'daki asimilasyon politikalarının da son bulması gerektirdiğini kaydetti.

        Grup, basın açıklamasının ardından sloganlar eşliğinde Hukuk Fakültesi önüne yürüdü. Filistin'de hayatını kaybedenler için dua okuyan öğrenciler, sonrasında oturma eylemi gerçekleştirdi.

        Hafta içi her gün Hukuk Fakültesi önünde sürecek olan oturma eylemi cuma günü son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        Gözyaşlarına boğuldu! 'Makas' ile gelen feci ölüm!
        META'ya dev ceza
        META'ya dev ceza
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        31 Mart yerel seçimlerinin kesin sonuçları açıklandı
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        "İsrail'e baskının dozunu yükseltiyoruz"
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın Konyaspor 11'i!
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        İsrail'in açıklamasının ardından Filistinlilerin göçü başladı
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Kolesterolü düşürmeye yardımcı 8 besin!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Katliam gibi kaza: 8 ölü!
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Sır perdesi aralanıyor: ABD'de ölen fenomen Yağmur Taktaş'ın mezarı açıldı
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Türkiye'nin dört bir yanında Hıdırellez
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Kız öğrenci tabancayla okul kapısına dayandı!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Apple hisselerini sattı nakdi 189 milyar dolara ulaştı
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        Kaçak topladılar! 2 kişiye 775 bin TL ceza!
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        İstanbul'da lüks oto yedek parça operasyonu: Piyasa değeri 90 milyon TL
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Yerli hoca kararsızlığı
        Yerli hoca kararsızlığı
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında slogan atan 5 kişiye...
        Eskişehir'de, 1 Mayıs tutuklamalarına tepki sırasında slogan atan 5 kişiye...
        TEI, 18. Defence Services Asia 2024'te havacılık ürünlerini sergiliyor
        TEI, 18. Defence Services Asia 2024'te havacılık ürünlerini sergiliyor
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yıl dönümünde anıldı
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yıl dönümünde anıldı
        Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Eskişehir'deki trafik kazalarında 2 kişi yaralandı
        Atlı Jandarma Birliği, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu
        Atlı Jandarma Birliği, Eskişehir'de vatandaşlarla buluştu
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı
        Yunus Emre, vefatının 703'üncü yılında Eskişehir'deki türbesinde anıldı