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        Eskişehir'de çaldıkları römorku boyayıp saklamaya çalışan zanlılar yakalandı

        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, traktör römorku çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 17:36 Güncelleme: 06.05.2024 - 17:36
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        Eskişehir'de çaldıkları römorku boyayıp saklamaya çalışan zanlılar yakalandı
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        Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, traktör römorku çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaçay Mahallesi'nde, traktör römorkunun çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, traktör römorkunu çaldıkları belirlenen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

        Ekipler, Odunpazarı ve Beylikova ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin çaldıkları yeşil renkli römorku maviye boyayarak kendilerine ait ağılda sakladıkları belirlendi.

        Römorku sahibine teslim eden jandarma ekipleri, gözaltına alınan 3 şüpheliyi işlemlerinin ardından adliyeye çıkardı.

        Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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