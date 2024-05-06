Eskişehir'de çaldıkları römorku boyayıp saklamaya çalışan zanlılar yakalandı

Savcılık sorgularının ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden biri çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ekipler, Odunpazarı ve Beylikova ilçelerinde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla 3 şüpheliyi yakaladı. Operasyonda şüphelilerin çaldıkları yeşil renkli römorku maviye boyayarak kendilerine ait ağılda sakladıkları belirlendi.

Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ile Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmalarda, traktör römorkunu çaldıkları belirlenen 3 şüphelinin kimliği tespit edildi.

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