Eskişehir Ülkü Ocaklarında yeni yönetim kurulu belirlendi

Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında, yeni yönetim kurulu oluşturularak görev dağılımı yapıldı.

Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dr. Musa Tömen'in başkanlığındaki yönetim kurulunda İl Başkan Yardımcılığına muhasip olarak Ömer Topkaya, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılıklarına ise Emre Çoban ve Orhan Adagöl getirildi.

Üniversite ve Ortaöğretimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Kurulgan, Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Usta olarak belirlenirken, Akademi, Proje ve AR-GE Birimi'nde Prof. Dr. Sezgin Açıkalın, Prof. Dr. Gökhan Kuş ve Dr. Hakan Yıldırım görev yapacak.