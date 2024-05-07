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        Eskişehir Ülkü Ocaklarında yeni yönetim kurulu belirlendi

        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında, yeni yönetim kurulu oluşturularak görev dağılımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 09:32 Güncelleme: 07.05.2024 - 09:34
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        Eskişehir Ülkü Ocaklarında yeni yönetim kurulu belirlendi
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        Eskişehir Ülkü Ocakları İl Başkanlığında, yeni yönetim kurulu oluşturularak görev dağılımı yapıldı.

        Ülkü Ocakları İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Dr. Musa Tömen'in başkanlığındaki yönetim kurulunda İl Başkan Yardımcılığına muhasip olarak Ömer Topkaya, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcılıklarına ise Emre Çoban ve Orhan Adagöl getirildi.

        Üniversite ve Ortaöğretimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Burak Kurulgan, Eğitimden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Doç. Dr. İlker Usta olarak belirlenirken, Akademi, Proje ve AR-GE Birimi'nde Prof. Dr. Sezgin Açıkalın, Prof. Dr. Gökhan Kuş ve Dr. Hakan Yıldırım görev yapacak.

        Sosyal Medya Biriminde Serhat Ersöz, Türk Dünyası Biriminde Prof. Dr. Burhan Sayılır, Hukuk Biriminde Prof. Dr. Gökhan Güneysu, Sosyal Faaliyetler Biriminde Yasin Şahiner, Spor Biriminde Alp Ercan Güven, Asena Biriminde Zeyneb Betül Duran, İdari İşler Biriminde Kağan Pehlivan, Basın ve Dergi Biriminde Dr. Umut Yolsever ve Bürokrasi Biriminde Avukat Hasan Mert Yıldırım görevlendirildi, İbrahim Coşkun'un ise İl Yöneticisi oldu.

        Ülkü Ocakları İl Başkanı Dr. Musa Tömen, yeni dönemin hayırlı olması temennisinde bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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