Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi

Sanık A.İ'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.

Mahkeme, sanık H.U'ya "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı mütalaanın ardından 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar H.U. ile A.İ. ve avukatları katıldı.

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