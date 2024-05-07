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        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi

        Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada, yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.05.2024 - 15:57 Güncelleme: 07.05.2024 - 15:57
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        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi
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        Eskişehir'de 20 kaçak göçmenin yakalanmasına ilişkin davada, yargılanan 2 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

        Cumhuriyet Başsavcılığının açıkladığı mütalaanın ardından 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın duruşmasına sanıklar H.U. ile A.İ. ve avukatları katıldı.

        Sanıklar, mahkemedeki savunmalarında beraatlerini talep etti.

        Mahkeme, sanık H.U'ya "Göçmen Kaçakçılığı" suçundan 11 yıl 1 ay 10 gün hapis cezası ve 333 bin lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

        Sanık A.İ'ye de aynı suçtan 6 yıl 8 ay hapis cezası ve 199 bin lira adli para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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