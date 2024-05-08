Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de "Bizim Yunus" dans gösterisi sahnelendi

        Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Bizim Yunus" adlı dans gösterisi, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 09:37 Güncelleme: 08.05.2024 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de "Bizim Yunus" dans gösterisi sahnelendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Bizim Yunus" adlı dans gösterisi, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu.

        Yoğun ilgi gören gösteri, Halkbilim ve Araştırmaları Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan İslatince'nin Yunus Emre'yi anlatan konuşmasıyla başladı.

        Gösterinin yaşam öyküsünden yola çıkılarak hazırlandığını belirten İslatince, "Bizim Yunus"un Yunus Emre'yi dans diliyle anlatan ilk gösteri olduğunu vurguladı.

        İslatince, Yunus Emre'nin dönemin birleştirici dokusunu oluşturduğunu sözlerine ekledi.

        Etkinlikte, Yunus Emre'nin doğumundan ölümüne kadar gerçekleşen dönüşümü ve çevresindeki tarihsel olaylar çeşitli dans gösterileriyle sergilendi.

        Seyirciler, gösterinin bitiminde Yunus Emre'nin yaşadığı döneme ait tarihi figürlerin bulunduğu sergiyi gezdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Uzmanı açıkladı! Aynı kentte sıcaklık farkı 12 derece!
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Dünyanın gözü Refah'ta: Son durum ne?
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        Berat Özdemir adaylar arasında!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        "Eşimi boğdum uçurumdan attım!" Kahreden arayış!
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Finlandiyalı genç nasıl Avrupa'nın en çok aranan suçlusuna dönüştü?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Kruvasanı Fransız mı sandınız?
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist belli oldu!
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        İsteğe bağlı sigortada erken emeklilik
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        Artık ‘kirli olmak’ trend
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        ABD İsrail'e mühimmat sevkiyatını durdurdu mu?
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Silahla vurulan okul müdürü hastanede öldü
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        Zaniolo'nun menajerinden açıklama!
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        İsraillilerden "ateşkes imzalansın" çağrısı
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Galatasaray artık şampiyo..."
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        "Reklam aşkları M.Ö'de kaldı"
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Suç makinesi baba kızını meyve bıçağıyla katletti
        Masraflar bile çıkmadı
        Masraflar bile çıkmadı
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Türkiye Kupası'nda ilk finalist Beşiktaş!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Yılın 'gala'sından böyle geçtiler!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!
        Oğuzhan Genç yazdı: İlk görev tamam!

        Benzer Haberler

        Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye toplam 17 yıl 9 ay hapis
        Göçmen kaçakçılığı organizatörü 2 şüpheliye toplam 17 yıl 9 ay hapis
        Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' destekli diş muayenesi Eskişehir'de yapıldı
        Türkiye'nin ilk 'yapay zeka' destekli diş muayenesi Eskişehir'de yapıldı
        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi
        Eskişehir'de göçmen kaçakçısı 2 sanığa hapis cezası verildi
        Eskişehir'de ağız ve diş hastalıklarının teşhisinde yapay zeka destekli sis...
        Eskişehir'de ağız ve diş hastalıklarının teşhisinde yapay zeka destekli sis...
        Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protest...
        Anadolu Üniversitesinde öğrenciler İsrail'in Gazze'ye saldırılarını protest...
        Eskişehir'de "Sigortalı Anadolu Zirvesi" düzenlendi
        Eskişehir'de "Sigortalı Anadolu Zirvesi" düzenlendi