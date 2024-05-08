Eskişehir'de "Bizim Yunus" dans gösterisi sahnelendi

Etkinlikte, Yunus Emre'nin doğumundan ölümüne kadar gerçekleşen dönüşümü ve çevresindeki tarihsel olaylar çeşitli dans gösterileriyle sergilendi.

Gösterinin yaşam öyküsünden yola çıkılarak hazırlandığını belirten İslatince, "Bizim Yunus"un Yunus Emre'yi dans diliyle anlatan ilk gösteri olduğunu vurguladı.

Eskişehir'de, Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası etkinlikleri kapsamında Halkbilim ve Araştırmaları Merkezince düzenlenen "Bizim Yunus" adlı dans gösterisi, Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahneye konuldu.

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