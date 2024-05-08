Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı açıldı

Eskişehir Valiliğinin himayesinde Eskişehir Sanayi Odası (ESO), Eskişehir Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Eskişehir Mesleki ve Teknik Eğitim Fuarı başladı.

Vali Hüseyin Aksoy, Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki etkinliğin açılışında yaptığı konuşmada, fuarın son sınıftaki ortaokul öğrencilerine meslek liselerini tanıtmak için önemli bir fırsat olduğunu söyledi.

Öğrencilerin fuar sayesinde lise tercihleri konusunda bilgilenebileceğini belirten Aksoy, şöyle konuştu:

"Mezun olacak meslek liselerindeki son sınıf öğrencilerimizi iş dünyasıyla buluşturmak ve onların çalışma noktasında arzu ettikleri iş yerleri ve iş veren konumunda olan işletmelerimizin de nelere ihtiyacı olduğu bu fuarda karşılıklı olarak ortaya konulacak. Temel amacımız meslek liselerinden mezun olan öğrencilerimizin eğitim aldıkları alanda çalışmalarını sürdürmeleri ve hayata bir an önce atılmalarıdır. Eğitim aldıkları alanlarda yapacakları çalışmalarda çok daha verimli olacaklardır. Bütün kurum ve kuruluşlarımızla işbirliği içinde bu çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Temel amacımız daha iyi bir eğitim, daha iyi bir istihdam imkanı yaratabilmek."