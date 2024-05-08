Yazar Çağrı Dörter'in kitabından ilham alan okurları, Eskişehir'de hatıra ormanı oluşturdu

Okur topluluğu, kitabından ilham aldıkları yazar Çağrı Dörter'e doğum günü hediyesi vermek için düzenledikleri fidan dikme kampanyasıyla Eskişehir'de hatıra ormanı oluşturdu.

Selin Çakmak'ın öncülük ettiği okurlar, "Garip" adlı kitabın kapağında yer alan "Var olan her zerrenin hikayesi" ifadesinden hareketle eserin yazarı Dörter için bir doğum günü sürprizi yapmaya karar verdi.

Proje, büyük orman yangınlarına dikkati çekmek ve tabiatın gördüğü zararı bir nebze olsun telafi etmek amacıyla başlayan bir iyilik hareketine dönüştü.

Yaklaşık 500 kişiden oluşan okur topluluğu, Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı kırsal Gökçekısık Mahallesi'nde oluşturdukları "Çağrı Dörter-Garip Hatıra Ormanı"nda 5 bin 313 fidanı toprakla buluşturdu. Orman Genel Müdürlüğü ve Ege Orman Vakfının katkı ve destekleriyle organize edilen çevre dostu etkinlik, aralarında deprem bölgesinden gelen okurların da olduğu yurt içi ve yurt dışından 150'ye kişinin katılımıyla düzenlendi. Çağrı Dörter'in de yer aldığı hatıra ormanının açılışı, sembolik fidan dikiminin ardından Tepebaşı Belediyesine bağlı Özdilek Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiyle sona erdi.