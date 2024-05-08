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        Eskişehir'de parkta bir kişinin darbedilmesi ve bıçaklanması olayının şüphelileri yakalandı

        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 13:43 Güncelleme: 08.05.2024 - 13:43
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        Eskişehir'de parkta bir kişinin darbedilmesi ve bıçaklanması olayının şüphelileri yakalandı
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        Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişinin parkta darbedilmesi ve bıçaklanmasına ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı.

        Şarhöyük Mahallesi'ndeki parkta D.Ç'nin darbedilmesi ve bıçakla yaralanmasına ilişkin görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Ekiplerin araştırmaları sonucunda, olaya karıştıkları tespit edilen şüpheliler M.D, Y.L, K.K, M.A. ve M.Ç, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Gözaltına alınan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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