Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

7 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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