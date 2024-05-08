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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2024 - 14:57 Güncelleme: 08.05.2024 - 15:01
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        Eskişehir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlı tutuklandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma yapıldı.

        7 şüphelinin yakalandığı operasyonda yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu, uyuşturucu hap, esrar ile 2 hassas terazi, kurusıkı tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheliler A.A, S.B, H.K, E.B, H.B, İ.B. ve A.Y, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

        Şüpheliler savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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