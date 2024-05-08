GÜNCELLEME - "Mahzen-40" operasyonlarında Eskişehir'de yakalanan 2 şüpheliden biri tutuklandı

Tefecilere ve dolandırıcılara yönelik 49 ilde mali suç örgütlerine düzenlenen "Mahzen-40" operasyonları kapsamında Eskişehir'de gözaltına alınan 2 zanlıdan biri tutuklandı.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince çalışma yürütüldü.

Ekipler tarafından yapılan araştırmalar sonucu 2 şüphelinin bankalardan kredi almakta zorlanan ve nakde ihtiyacı bulunan özellikle yaşlı ve emeklilere yüksek faizle borç verdiği ve icra yoluyla tahsilat yaparak 19 kişiyi mağdur ettiği belirlendi.