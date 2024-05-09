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        Mihalıççık ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadını arama çalışması sürüyor

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Arife Sasa'yı arama çalışmasına devam ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2024 - 16:47 Güncelleme: 09.05.2024 - 16:47
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        Mihalıççık ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki kadını arama çalışması sürüyor
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Alzheimer hastası Arife Sasa'yı arama çalışmasına devam ediliyor.

        İlçeye bağlı kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde yaşayan Arife Sasa, 1 Mayıs'ta sabah saatlerinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdü ancak akşam mahalleye sadece büyükbaş hayvanları döndü. Bunun üzerine kadının yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

        İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, iki iz takip ve bir kadavra arama köpek unsuru olmak üzere arama kurtarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşların katılımıyla şu ana kadar 644'ü jandarma personeli olmak üzere 1096 kişinin katılımıyla alan taraması yapıldı.

        Ekipler, ormanlık ve sarp arazide arama çalışmasını sürdürüyor.

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