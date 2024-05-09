GÜNCELLEME - Eskişehir'de ucuza yağ ve şeker satma vaadiyle 43 kişiyi dolandıran 5 şüpheli tutuklandı

Eskişehir merkezli 4 ilde, internette piyasadan daha ucuza toz şeker ve yağ satış ilanı vererek 43 kişiyi dolandırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 zanlıdan 5'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince, şüphelilerin sosyal medyada piyasadan daha uyguna satılık toz şeker ve yağ ilanı verdikleri, talepte bulunanlarla ücretini alarak iletişimi sonlandırdıkları tespit edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde nitelikli dolandırıcılık olaylarıyla ilgili Hatay, Muğla ve Erzurum'un da olduğu 4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.