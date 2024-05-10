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        Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cesedi barajda bulundu

        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Arife Sasa'nın cesedine ulaşıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2024 - 17:42 Güncelleme: 10.05.2024 - 17:42
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        Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cesedi barajda bulundu
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        Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra haber alınamayan 75 yaşındaki Arife Sasa'nın cesedine ulaşıldı.

        İlçeye bağlı kırsal Yalımkaya Mahallesi'nde ikamet eden Alzaymır hastası Arife Sasa'nın 1 Mayıs'ta büyükbaş hayvanlarını otlatmaya götürdükten sonra eve dönmemesi üzerine arama çalışmaları başlatan ekipler, Süleler Mahallesi mevkiinde yer alan Gökçekaya Barajı'nda Sasa'ya ait kıyafete ulaştı.

        Ekipler, Sasa'nın hırkasının bölgede bulunması üzerine arama çalışmalarını barajda yoğunlaştırdı.

        Suda arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görevlileri, Sasa'nın cenazesini buldu.

        Arife Sasa'nın cenazesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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