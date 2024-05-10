Eskişehir'de kaybolan 75 yaşındaki kadının cesedi barajda bulundu

Suda arama yapan İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Arama Kurtarma timleri, arama kurtarma ekipleri, kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinin görevlileri, Sasa'nın cenazesini buldu.

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