AÜ Rektörü Prof. Dr. Erdal'dan kampüste Gazze nöbeti tutan öğrencilere destek

Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına tepki göstermek amacıyla kampüste öğrenciler tarafından kurulan dayanışma çadırını ziyaret etti.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Rektör Erdal öğrencilerle, Avrupa ile Amerika'daki çeşitli üniversitelerde Filistin için yapılan protestolara destek vermek amacıyla Hukuk Fakültesi önünde kurulan Filistin nöbeti dayanışma çadırında bir araya geldi.

Prof. Dr. Erdal, İsrail'in Gazze'yi hedef alarak başlattığı saldırıları daha sonra tüm Filistin topraklarına yönelik olarak genişlettiğini ve hava saldırılarıyla çok sayıda masum sivilin hayatını kaybetmesine büyük bir üzüntüyle şahitlik ettiklerini belirtti.