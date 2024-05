Eskişehir Valisi Aksoy'dan Anneler Günü mesajı

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

Vali Aksoy, mesajında, geleceğin güvencesi çocukların iyi birer insan, duyarlı birer vatandaş olarak yetişmelerini sağlamanın öncelikle annelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Annelerin bu zor ancak kutsal görevlerini severek yerine getirdiklerine inandığını vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

"Annelerimizi ne kadar çok sevdiğimizi söylemek için yılın bir gününü beklemek yerine onları her gün anmalı, hayatlarını kolaylaştırmak için üstümüze düşen görevleri yerine getirmeliyiz. Hayatları boyunca büyük özveri, karşılıksız sevgi ve sınırsız hoşgörüleriyle çocuklarını eğitip kişiliklerini biçimlendirmek ve onu bir yetişkin durumuna getirmek, annelerin yakınmadan tüm yürekleriyle yerine getirdiği yüce bir uğraştır. Edindikleri bilgi, birikim ve yaşam deneyimlerini çocuklarına aktararak onların insanları, dünyayı, hayatı seven mutlu bireyler olmaları için özveriyle gece gündüz uğraş veren, her biri sevgi sembolü olan, başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyor, esenlikler diliyorum."​​​​​​​