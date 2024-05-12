Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

Yusuf E. idaresindeki 26 AFZ 196 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 11'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

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