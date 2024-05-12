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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı

        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:29 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:29
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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
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        Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Yusuf E. idaresindeki 26 AFZ 196 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 11'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.

        Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.

        Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.

        Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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