Eskişehir'de seyir halindeki otomobil yandı
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eskişehir'de seyir halindeki otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yusuf E. idaresindeki 26 AFZ 196 plakalı otomobil, Eskişehir-Ankara kara yolunun 11'inci kilometresinde henüz belirlenemeyen nedenle alev aldı.
Durumu fark eden sürücü, otomobili durdurup 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istedi.
Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, araçtaki yangını söndürdü.
Yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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