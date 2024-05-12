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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 11:51 Güncelleme: 12.05.2024 - 11:53
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'de, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından "Huzur Uygulaması" yapıldı.

        Kent genelinde 345 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Timinin katılımıyla 6 bin 762 kişinin sorgulandığı uygulama yapıldı.

        Sorgulamalarda, çeşitli suçlardan aranan 2 şüpheli yakalanırken, 6 şüphelinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi.

        Uygulamada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 88 umuma açık yer denetlenirken, 3 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemler yapıldı.

        1093 araç kontrol edildiği uygulamada, 65 sürücüye kural ihlalinden cezai işlem uygulandı.

        - Aranan 10 kişi yakalandı

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanması amacıyla çalışma yürüttü. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi yakalandığı çalışmada, şüphelilerinden 6'sının hükümlü, 4'ünün ise ifadeye yönelik arandığı tespit edildi.

        - 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne trafik cezası kesildi

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

        Araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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