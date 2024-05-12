Eskişehir'de asayiş

Araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 65 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

Uygulamada, bir miktar sentetik uyuşturucu ele geçirildi. 88 umuma açık yer denetlenirken, 3 işletmede tespit edilen eksikler için gerekli işlemler yapıldı.

Kent genelinde 345 personel, 2 Çevik Kuvvet Timi ve 1 Özel Harekat Timinin katılımıyla 6 bin 762 kişinin sorgulandığı uygulama yapıldı.

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