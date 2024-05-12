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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü dolayısıyla klip yayınladı

        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü'nü paylaştığı video kliple kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 14:01 Güncelleme: 12.05.2024 - 14:01
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü dolayısıyla klip yayınladı
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        Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Anneler Günü'nü paylaştığı video kliple kutladı.

        İl Jandarma Komutanlığından "Annelerimize" temasıyla yapılan paylaşımda, arazide görev yapan jandarma ekiplerinin yer aldığı görüntüde, bir personelin konuşmasına yer verildi.

        Jandarma personeli klipte, şu ifadeleri kullandı:

        "Jandarma yalan söyler mi? Bazen söyler. En çok da annesine. En çok da 'Bugün ne yedin?' diye sorduğunda ama bunu da sadece anneler sorar."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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