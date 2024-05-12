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        Eskişehir'de anneler şehit oğullarını unutmadı

        Eskişehir Hava Şehitliği'ne giden anneler, şehit olan oğullarının kabri başında dua etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2024 - 15:43 Güncelleme: 12.05.2024 - 15:43
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        Eskişehir'de anneler şehit oğullarını unutmadı
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        Eskişehir Hava Şehitliği'ne giden anneler, şehit olan oğullarının kabri başında dua etti.

        Şehitliği ziyaret eden annelerden birisi olan Neriman Şengil, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy'un Anneler Günü özel davetine gitmeden önce şehit oğlunu ziyaret ettiğini belirtti. Şengil, şunları söyledi:

        "Valimiz beni ve tüm şehit annelerini kahvaltıya çağırmış. Kahvaltıya gitmeden önce oğlumu ziyarete geldim, sonra oraya gideceğim. Bu anneler günü benim için ve tabii tüm anneler çok zor. Bir evladının olmaması da çok zor, ama evladım şehit olduğu için çok gururluyum ve mutluyum. Şehitlerimiz ölmez, vatanımız bölünmez."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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