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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan hayvan bakımevi için yer tahsisi açıklaması

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Odunpazarı ilçesindeki bir alanın hayvan bakımevi yapılmak üzere tahsis edildiğini bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 13:35 Güncelleme: 13.05.2024 - 13:35
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan hayvan bakımevi için yer tahsisi açıklaması
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından Odunpazarı ilçesindeki bir alanın hayvan bakımevi yapılmak üzere tahsis edildiğini bildirdi.

        AK Parti İl Başkanı Albayrak, yaptığı açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Sarısungur Mahallesi'nde bulunan 14020 ada 10 parsel numaralı 10 bin 750 metrekarelik taşınmaz alanın hayvan bakımevi yapılmak üzere tahsisinin yapıldığını belirtti.

        Albayrak, şehirde yıllardır büyükşehir belediyesine ait bir tane dahi hayvan barınağı olmamasının hiç yakışmadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

        "Umarım artık bahane duymayız. Biz üzerimize düşeni yaptık, artık çözüm vakti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız sayın Mehmet Özhaseki'ye şehrimize olan ilgileri için ayrıca teşekkür ediyorum."

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