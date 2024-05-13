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        AÜ İletişim Bilimleri Fakültesinde "2. İTYB Tasarım Sergisi" açıldı

        Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü (İTYB) 4.sınıf öğrencilerinin dijital tasarım alanındaki çalışmalarının yer aldığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 14:48 Güncelleme: 13.05.2024 - 14:50
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        AÜ İletişim Bilimleri Fakültesinde "2. İTYB Tasarım Sergisi" açıldı
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        Anadolu Üniversitesi (AÜ) İletişim Bilimleri Fakültesi İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü (İTYB) 4.sınıf öğrencilerinin dijital tasarım alanındaki çalışmalarının yer aldığı eserlerden oluşan serginin açılışı yapıldı.

        İletişim Bilimleri Fakültesi Sergi Salonundaki açılışta konuşan İTYB 4.sınıf öğrencisi Anıl Barış Özhekim, proje kapsamında oluşturdukları sergide, bölümdeki öğrenciler olarak grafik tasarım alanında yaptıkları çalışmaları göstermeyi amaçladıklarını söyledi.

        Sergiyi ikinci kez düzenlediklerini kaydeden Özhekim, "Şu ana kadar toplamda 45 öğrencinin yaptığı çalışmaları aslında göstermiş olduk. Bizim dileğimiz bunun artarak devam etmesi. Önümüzde iletişim yönetimi kısmı da var ancak tasarım kısmını da göz ardı etmek istemiyoruz. Bu şekilde görünür bir halde atarak devam etmesini istiyoruz. Umarız sergi sizin hoşunuza gider. Keyifle gezersiniz ve arkadaşlarımız hakkında da daha net bilginiz olur. İleride belki iş yapabileceğiniz insanlarla karşılaşabilirsiniz veya sizin bir işiniz olur. Buradaki sergide eseri olan kişilerden birine iş yaptırmak isteyebilirsiniz. Bu sergide böyle fırsatların ortaya çıkabileceğini umuyoruz." diye konuştu.

        İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü öğrencilerinden Şule Ünlü, Anıl Barış Özhekim, Çağla Keserkılıç, Hasan Efe Bolcal, Gülsüm Melisa Arı ve Emirhan Kılıç'ın öncülüğünde düzenlenen sergide 16 öğrencinin 23 eseri yer alıyor.

        Öğrencilerin dijital tasarım konusunda kendi çalışmalarını gösterdikleri sergi, 3 gün boyunca ziyarete açık olacak.

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