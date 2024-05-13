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        Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

        Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 13.05.2024 - 15:22
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        Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı
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        Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarihi eser bulmak amacıyla iş makinesiyle kaçak kazı yapan 8 kişi, suçüstü yakalandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla paletli ekskavatör kepçeyle kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

        Ekiplerce düzenlenen operasyonda 8 şüpheli kaçak kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.

        Kazı alanında, tarama cihazı, yılan kamera, 6 el feneri, 2 parça halinde küp parçası, 4 bakır çubuk ve 10 metre bakır tel ele geçirildi.

        Ekskavatör kepçeye ekiplerce el konulan operasyonda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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