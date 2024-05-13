Eskişehir'de iş makinesiyle izinsiz kazı yapan 8 şüpheli yakalandı

Ekskavatör kepçeye ekiplerce el konulan operasyonda, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şüpheliler hakkında "2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan soruşturma başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla paletli ekskavatör kepçeyle kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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