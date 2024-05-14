Eskişehir'de asayiş

İcra edilen denetimlerde, 5 bin 763 sürücü ve araç kontrol edildi. Trafik kurallarına riayet etmediği tespit edilen 373 sürücüye 783 bin 199 lira trafik cezası uygulandı.

Denetimlere ilave olarak okul servis şoförleri ve rehber personeline güvenli öğrenci taşıma kuralları konusunda trafik eğitimleri verildi.

Kazı alanında, el dedektörü cihazı, kazma ve 2 hilti ele geçirildi. Operasyonda ayrıca 2 araca da el konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince şüpheliler tarafından 1'inci derece arkeolojik sit alanı içerisinde tarihi eser bulmak amacıyla kaçak kazı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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