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        Sivrihisar Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor

        Eskişehir Valiliğince inşası süren Sivrihisar Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasının hızla tamamlandığı bildirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 14:36 Güncelleme: 14.05.2024 - 14:36
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        Sivrihisar Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor
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        Eskişehir Valiliğince inşası süren Sivrihisar Devlet Hastanesinin yeni hizmet binasının hızla tamamlandığı bildirildi.

        Valilik sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, 12 Ekim 2023 tarihinde 40 yataklı olarak yapımına başlanan hastane projesinin, 3 bin 757 metrekare oturma alanı üzerine 12 bin 428 metrekare toplam kapalı alan olarak 4 kat 2 bloktan oluşacağı belirtildi.

        Yataklı servis odalarının tuvalet ve banyo bulunan nitelikli hasta odaları olarak tasarlandığı kaydedilen açıklamada, "Yeni hastane binasında, 12 poliklinik, 2 diş polikliniği, 6 müşahede yatağı, 2 sancı-doğum-lohusa odası, 3 çift toplam 6 yataklı palyatif bakım merkezi, 16 çift yataklı hasta servis odası yer alacaktır. 81 araçlık açık otopark planlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

        Hastane inşaatının 2 aşamada tamamlanacağı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "İlk aşamada yataklı servis, yoğun bakım, palyatif bakım ve polikliniklerin yer aldığı yeni hastane binası tamamlandıktan sonra eski binadan yeni hastane binasına taşınacaktır. Bu binanın yapımının temmuz ayı sonunda tamamlanması ve İl Sağlık Müdürlüğüne teslim edilmesi planlanmaktadır."

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