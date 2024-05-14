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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı

        Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 16:46 Güncelleme: 14.05.2024 - 16:46
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        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı
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        Eskişehir'de, FETÖ'ye yönelik operasyonda 19 şüpheli gözaltına alındı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyonlar düzenlendi.

        Şüphelilerin yakalanmasına yönelik il merkezinde 17, ilçelerde ise 3 adres olmak üzere 20 farklı adreste, 25 ekipten oluşan 75 personelin katılımıyla eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

        Operasyonlarda, 5'i kamu personeli, 14 özel sektör çalışanı olmak üzere 19 şüpheli yakalandı.

        Operasyonlarda ele geçirilen verilerde, aralarında farklı meslek gruplarından gelir uzman yardımcısı, tekniker, SGK memuru ile "adliye mahrem yapı" içerisinde yer alan infaz koruma memurunun yanı sıra Adalet Bakanlığına 2012 ve 2013 yıllarında yerleştirilmesi planlanan kişilere ait liste ve personel alımına müracaatta bulunan adaylara ait bilgilerin yer aldığı tespit edildi.

        Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Firari durumdaki bir şüphelinin yakalanması için çalışmaların ise sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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