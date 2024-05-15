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        Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan "Demir Yolunda Gül Buldum" sergisi açıldı

        Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 1950 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ailesini ve Türk vatandaşlarını konu alan "Demir Yolunda Gül Buldum" isimli sergisi, Odunpazarı Oda Sanat Galerisi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 09:45 Güncelleme: 15.05.2024 - 09:47
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        Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan "Demir Yolunda Gül Buldum" sergisi açıldı
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        Sanatçı Mediha Korkmaz'ın 1950 yılında Bulgaristan'dan Türkiye'ye göçen ailesini ve Türk vatandaşlarını konu alan "Demir Yolunda Gül Buldum" isimli sergisi, Odunpazarı Oda Sanat Galerisi'nde açıldı.

        Sergide Mediha Korkmaz'ın aile anılarının yanı sıra Türkiye'ye göçen dönemin Türk vatandaşlarının kültürel hafızası da çeşitli yollarla ziyaretçilere aktarıldı.

        Sergi, Oda Sanat Galerisi Küratörü Özlem Kanat'ın açılış konuşmasıyla başladı.

        Korkmaz, sergisinde Bulgaristan'ın Razgrad ve Şumnu şehirlerinden Eskişehir'in Bozuyük ilçesine göç eden ailesinden kalan eşyalar aracılığıyla meydana getirdiği eserleri sergiledi. Döneme ait dokuma kumaş parçaları, perdeler, fotoğraflar ve eşyaların birleşiminden oluşan eserler ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.

        Sergisinin ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandığını belirten Korkmaz, "O döneme dair aklımda kalan çok anım var. Babannemden, dedemden, annemden ve babamdan kalan anılarımın hepsini hatırlıyorum. Bu sergiyle birlikte o günleri bir kez daha anmış oldum" diye konuştu.

        Sergisine koyduğu ismin göç edilen dönemi yansıttığını belirten Korkmaz, şunları söyledi:

        "Demir Yolunda Gül Buldum', Bulgaristan'da bir dantel örneğidir. Demiryolu aynı zamanda göçü anlatan bir şey. Zaten o dönemde Bulgaristan'dan trenle gelmişler. Gül bulmak ise anavatana gelmenin beklentisini simgeliyor. Ben de bu danteli perdelerime uyguladım, o perdeyi de burada sergilemek istedim. Demir yolunda gül bulmanın bence çok güzel bir anlamı var, dantellere boşuna bu isim konulmamış. Yollar, göç ve gülün verdiği umut güzel şey."

        Sergi, 23 Mayıs tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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