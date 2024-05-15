Eskişehir'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Otomotiv Fuarı" açıldı

Fuarda araçlarının yanı sıra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı ESATAMAT isimli araç da sergilendi.

Eskişehir'deki otomotiv paydaşlarının ve 15 farklı otomotiv servisinin yer aldığı "Otomotiv Fuarı", Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

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