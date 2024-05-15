Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Otomotiv Fuarı" açıldı

        Eskişehir'deki otomotiv paydaşlarının ve 15 farklı otomotiv servisinin yer aldığı "Otomotiv Fuarı", Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 13:05 Güncelleme: 15.05.2024 - 13:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'de Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde "Otomotiv Fuarı" açıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'deki otomotiv paydaşlarının ve 15 farklı otomotiv servisinin yer aldığı "Otomotiv Fuarı", Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde açıldı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, lise öğrencilerine sektördeki otomotiv servis işletmeleri ve markalarını tanıtmayı amaçlanan fuarın açılışını yaparak, stantları gezdi.

        Fuarda araçlarının yanı sıra Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinin tasarladığı ESATAMAT isimli araç da sergilendi.

        Ayrıca öğrenciler, fuarda bulunan araç servis firmalarının eğitim oturumlarına katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bürokratik vesayete fırsat vermeyiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yerlikaya'dan önemli mesaj: Yerle bir edeceğiz
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Yeniden yargılama talebi reddedildi
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Isparta'daki uçak kazasında 57 kişi ölmüştü! 17 yıldır firariydi!
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Cannes gözyaşlarıyla başladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Konya'da 2,5 saat arayla dehşet: Arkadaşlarından birini öldürdü, diğerini ağır yaraladı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Dursun Özbek'in Okan Buruk planı
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Ailesinden 4 kişiyi öldüren polis: Kanınızı içsem doymam!
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        Bana manikürcünü söyle sana kim olduğunu söyleyeyim
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        "Futbol topu Arda'ya aşık"
        108 gün sonra gelen mutluluk
        108 gün sonra gelen mutluluk
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Beşiktaş'ta hoca denklemi!
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Dünyanın en eski tersanesinde yeni keşifler
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Yüzey temizlik havluları dost mu düşman mı?
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Biden İsrail'e hızlı silah sevkiyatı tasarısını veto edecek
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Pek ciddiye alınmıyor ama... 7 günden uzun sürerse dikkat!
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Köprünün enkazı kontrollü biçimde patlatıldı
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Akaryakıtta tek fiyat dönemi
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Türkiye, Avrupa'nın zirvesinde
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada
        Dünya üçüncüsü olmak için borsada

        Benzer Haberler

        Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan "Demir Yolunda Gül Buldum" sergisi a...
        Bulgaristan Türklerinin göçünü anlatan "Demir Yolunda Gül Buldum" sergisi a...
        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı
        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı
        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 19 kişi yakalandı
        Sivrihisar Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor
        Sivrihisar Devlet Hastanesinin yapımı sürüyor
        Görme engelli akademisyen müziğin evrensel dilini öğrencileriyle buluşturuy...
        Görme engelli akademisyen müziğin evrensel dilini öğrencileriyle buluşturuy...
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş