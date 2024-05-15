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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükerşen'in CHP Yerel Yönetimler Danışmanı yapılmasına tepki

        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP Yerel Yönetimler Danışmanı olarak görevlendirilmesine tepki gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 14:52 Güncelleme: 15.05.2024 - 14:52
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Albayrak'tan Büyükerşen'in CHP Yerel Yönetimler Danışmanı yapılmasına tepki
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        AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, eski Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in CHP Yerel Yönetimler Danışmanı olarak görevlendirilmesine tepki gösterdi.

        Albayrak, yayımladığı mesajında, Türkiye gündemini bir süredir CHP'li belediyelerdeki liyakatsizlik ile eş dost ve akraba kayırmacılığının meşgul ettiğini ifade etti.

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bu duruma ilişkin uyarılar yaptığını belirten Albayrak, şunları bildirdi:

        "Ancak bu uyarıların samimiyeti, CHP Yerel Yönetimler Danışmanı olarak Sayın Yılmaz Büyükerşen'in atanmasıyla sorgulanmaya başlanmıştır. Nitekim 25 yıl Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürüten Büyükerşen, nepotizm konusunda hiç de iyi bir sınav vermemiştir. Kardeşi, damadı, yeğenleri, kayınbiraderi yıllardır olduğu gibi halen Büyükşehir Belediyesinde önemli mevkilerde istihdam edilmektedir."

        Albayrak, Büyükerşen'in Büyükşehir Belediyesinde danışmanlık kadrosuna alınmasının bu konudaki endişeleri daha da artırdığını kaydetti.

        Büyükerşen'in CHP'de yerel yönetimlerin sorumluluğunu üstlenirken Büyükşehir Belediyesinden maaş almaya devam ettiğine değinen Albayrak, "Bu, kabul edilemez bir durumdur. Bu da Büyükşehir Belediyesindeki nepotizmin ne kadar pervasızca yayıldığının açık bir göstergesidir. Dolayısıyla, Eskişehir'deki bu olumsuz imajın sorumlusu olan Büyükerşen'in, şimdi tüm Türkiye'deki CHP'li yerel yönetimlerden sorumlu olması, CHP Genel Başkanı Sayın Özel'in açıklamalarını samimi bulmamızı mümkün kılmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

        Gürhan Albayrak, Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye çağrıda bulunarak, şu ifadeleri kullandı:

        "Ünlüce'nin Büyükşehir Belediyesinde öncelikle kendi akrabalarından başlayarak, kamuoyunda da artık herkesçe bilinen, belli başlı ailelerden oluşan belediye kadrolarını liyakata önem vererek yenilemesi ve Eskişehir'in bu olumsuz imajını bir an önce düzeltmesi gerekmektedir. Bu çağrımıza kulak verilmesi, belediyenin daha adil, şeffaf ve etkin şekilde yönetilmesine katkıda bulunacağına ve Eskişehir'in imajını güçlendirerek, Eskişehirlilerin bu konudaki güvenini yeniden tesis edeceğine inanıyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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