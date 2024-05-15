Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü yapıldı

Yürüyüşte Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Türk Kızılay temsilcilikleri ve öğrenci yurtları da yer aldı.

Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

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