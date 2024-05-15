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        Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü yapıldı

        Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2024 - 15:40 Güncelleme: 15.05.2024 - 15:40
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        Eskişehir'de 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü yapıldı
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        Eskişehir'de, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Eskişehir Gençlik Merkezleri tarafından düzenlenen 19 Mayıs Gençlik Yürüyüşü, gençlerin yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yürüyüşte Gençlik Merkezlerinin yanı sıra Türk Kızılay temsilcilikleri ve öğrenci yurtları da yer aldı.

        Çeşitli kurum ve kuruluşlardan gelen gençler, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanlığı Bandosu eşliğinde Ulus Meydanı'ndan Vilayet Meydanı'na yürüdü.

        Program, meydanda saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı'nın okunması, Gençlik ve Spor İl Müdürü Osman Ercan'ın konuşmasıyla sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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