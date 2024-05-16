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        Eskişehir'de asayiş

        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde su motorunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 09:27 Güncelleme: 16.05.2024 - 09:27
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        Eskişehir'de asayiş
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        Eskişehir'in Beylikova ilçesinde su motorunu çaldıkları öne sürülen 2 zanlı gözaltına alındı.

        Uzunburun Mahallesi'nde yaşayan F.E. tarlasındaki su motorunun çalındığını bildirmesi üzerine jandarma ekiplerince çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin kimliklerini tespit eden ekipler, 2 şüpheliyi düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Ele geçirilen çalıntı su motoru sahibine teslim edildi.

        - Jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları

        Jandarmanın kuruluşunun 185'inci yıl dönümü kutlamaları kapsamında Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği koordinesinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Demir'in katılımıyla etkinlik düzenlendi.

        Odunpazarı ilçesindeki Atatürk Elbruz Bilge Özel Eğitim Uygulama Okulu ve Ali Gaffar Okan Ortaokulu engelli öğrencileri, idareci ve sınıf öğretmenleri İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti.

        PAMİT ve Olay Yeri İnceleme Timi, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Trafik Şube Müdürlüğünce jandarmanın görevleri kapsamında öğrencilere bilgi verildi.

        Köpek Unsuru Operatörü refakatinde ATAK (asayiş köpeği) isimli köpeğin gösterisi icra edildi. İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından dron uçuşu gerçekleştirildi. Komando Bölük Komutanlığı tarafından zırhlı araç ve personelin teçhizatları ile birlikte öğrencilere jandarma komandonun tanıtımı yapıldı.

        Siber Şube Müdürlüğünce siber farkındalık, güvenli internet ve sosyal medya kullanımı, çocuklara yönelik internet ortamında suç ve suçtan korunma yöntemleri konusunda bilgilendirme yapılarak görsel içerikli ve bilgilendirici afiş ve broşür dağıtımı yapıldı.

        Kadın astsubaylar tarafından çocuklara refakat edilerek hediye ve boyama kitabı dağıtıldı.

        - Polisten trafik denetimleri

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce araç trafiğine kapalı olan yaya bölgelerinde motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetimler yapıldı.

        Araç trafiğine kapalı yaya bölgelerine giriş yaparak kural ihlali yaptığı ve belge eksikliği olduğu tespit edilen 62 motosiklet ve motorlu bisiklet sürücüsüne 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

        08-15 Mayıs tarihlerinde Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından abart egzozlu araç ve hatalı parka yönelik denetimler gerçekleştirildi.

        Denetimlerde 11 sürücüye abart egzozlu araç kullanmaktan 70 bin 829 lira, 109 araca duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamaktan 75 bin 210 lira, 823 araca taşıt yolu üzerinde park ihlali yapmaktan 593 bin 400 lira para cezası verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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