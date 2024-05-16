TİGEM'in 2024 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (TİGEM), 2024 yılı safkan Arap tay satış tarihleri açıklandı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, "Çiftlikat-ı Hümayun" adı altında Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan bugüne profesyonel bir yaklaşımla safkan Arap atı yetiştiriciliğini sürdüren TİGEM, düzenli olarak tutulan kayıt ve soy kütükleriyle kayıt altındaki gen kaynağı açısından da dünyanın en köklü kuruluşları arasında yer alıyor.

Bursa'daki Karacabey, Malatya'daki Sultansuyu ve Eskişehir'deki Anadolu Tarım İşletmelerinde 1364 baş safkan Arap atı bulunan TİGEM'in, bu sene safkan Arap koşu ve elit tay satış tarihleri belirlendi.

TİGEM Genel Müdürü Dr. Hasan Gezginç, 2023 yılında 275 baş safkan Arap koşu ve elit tay satışlarından 103 milyon lira gelir elde ederek satış rekoru kıran TİGEM'in bu yıl da başarısını sürdürmeyi hedeflediğini bildirdi. Gezginç, Bursa, Eskişehir ve Malatya'daki haralarda yetiştirdikleri 1 ve 2 yaşlarındaki safkan Arap taylarını her sene olduğu gibi Karacabey Tarım İşletmesi ve İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda düzenleyecekleri müzayedelerle yetiştiricilerin karşısına çıkarmaya hazırlandıklarını duyurdu.

Karacabey'de yapılacak satışlar hakkında bilgi veren Gezginç, şunları kaydetti: "TİGEM ilk satışını 2 Temmuz Salı günü gerçekleştirecek. Sultansuyu Tarım İşletmesi yetiştirmesi 73 baş koşu tayı, Karacabey İşletmesinde yapılacak açık artırmada camianın beğenisine sunulacak. İlk müzayedede görücüye çıkacak safkanlar arasında Onurkaan, Ayabakan, Turbo, Özgünhan, Ateştopu, Madrabaz, Berksoy, Sonalp, Baba Mevlüt, Özhaber, Yılmabaşar isimli şampiyon aygırların tayları yer alacak. Anadolu Tarım İşletmesinin safkan Arap koşu tayı satışları 16 Temmuz'da, Karacabey Tarım İşletmesi'nin ise 30 Temmuz'da Bursa'da gerçekleştirilecek. Ortak satış da 13 Ağustos'ta yine Karacabey'de yapılacak."