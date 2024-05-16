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        Eskişehir'de kocası tarafından öldürülen Rus kadının cep telefonu incelenecek

        Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 12:19 Güncelleme: 16.05.2024 - 12:19
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        Eskişehir'de kocası tarafından öldürülen Rus kadının cep telefonu incelenecek
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        Eskişehir'de, kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Rusya uyruklu eşi Elena Samsanova'yı bıçakla öldüren tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

        Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Atila Sarıhan (50), taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı vekilleri katıldı.

        Sanık Atila Sarıhan savunmasında yaşananlardan pişmanlık duyduğunu belirterek, "Bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Eşim üzerime bıçakla saldırdı. Medeni bir şekilde konuşsaydı, herkes kendi yoluna giderdi." dedi.

        Cumhuriyet savcısı Sarıhan'ın tutukluluğunun devamını talep etti.

        Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluğunun devamına, maktul Elena Samsanova'nın cep telefonuna ait sim kart şifresinin tespit edilmesi için GSM operatörüne yazı gönderilmesine, telefonun şifresinin kırılıp kırılamayacağına dair bilirkişi atanmasına hükmederek duruşmayı 18 Temmuz'a erteledi.

        - Olay

        Tepebaşı ilçesinde 31 Mart 2023'te, Uluönder Mahallesi Ümran Sokağı'nda bir apartmanda yaşayan Elena Samsanova (55) ile eşi Atila Sarıhan arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş, Sarıhan evde bulunan bıçakla eşi Samsanova'yı yaralamıştı.

        Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirlemişti. Gözaltına alınan Sarıhan ise tutuklanmıştı.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, telefonunda Rusya'daki eski eşiyle görüştüğüne dair mesajları görerek aralarında kıskançlık nedeniyle çıkan kavgada Samsanova'yı öldüren Atila Sarıhan'ın "Canavarca hisle veya eziyet çektirerek kadın olan eşi kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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