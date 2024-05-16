Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Eskişehir Haberleri

        Eskişehir'deki sahte dekontla dolandırıcılıkla ilgili 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

        Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 15:16 Güncelleme: 16.05.2024 - 15:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eskişehir'deki sahte dekontla dolandırıcılıkla ilgili 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

        Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin; internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri olarak pazarlık edip noter satışı için özellikle saat 16.00'dan sonrası için randevulaştıkları, önceden hazırlanmış sahte havale dekontunu müştekilere göstererek paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçları satın alarak dolandırıcılık yaptıkları ve birkaç kez el değiştirdikleri araçların bulunması ve alınmasını engelledikleri belirlendi.

        Bu yöntemle 11 kişiyi 3,5 milyon lira dolandıran 5'i tutuklu 33 kişi hakkında hazırlanan iddianame, 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

        İddianamede, "nitelikli dolandırıcılık" suçundan 14 şüpheli hakkında 1 kez, 5 şüpheli hakkında 2 kez, 2 şüpheli hakkında 3 kez, 7 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 4 kez, 2 şüpheli hakkında 5 kez, 1 şüpheli hakkında 11 kez olmak üzere 3 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası istendi. 33 şüpheli hakkında ayrıca "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçundan 4 yıldan 8 yıla kadar da hapis cezası talep edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        29 kişinin öldüğü yangında flaş gelişme!
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Eski nişanlı vahşeti! Bahar'ı sokak ortasında öldürdü
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Bütün dünya alarmda! Artık yeterince bebek doğmuyor
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Başından vurulan Tuğra öldü! En yakını tutuklandı!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Kahreden görüntüler! Ölümden kaçmaya çalışmış!
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Üniversiteli motokurye Ata Emre Akman'ın acılı annesi konuştu: Ev bakacakken mezar yeri baktık
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Salih Uçan'ın talipleri artıyor!
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Fransa'nın özerk bölgesinde şiddet olayları sürüyor
        Günlerden Erol Evgin
        Günlerden Erol Evgin
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu'ndan otoyol ve köprü geçiş ücretine ilişkin açıklama
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Refah'a saldırılar sürüyor: İsrail ek askeri birlik gönderdi
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Okula getirdiği biber gazı topu patladı!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Fenerbahçe'ye Portekiz'den golcü!
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Arda Güler, Avrupa'da akım başlattı
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        Avrupa’da gezilmesi gereken 6 demiryolu rotasından biri
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        İşte en çok pişman olunan 10 şey!
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Baraj alanında rastlandı! Kazdıkça ortaya çıkıyor
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Kötü beslenmenin yeni bir adı var! Kurtulmak için ne yapmalı?
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Cimbom'un korktuğu başına geldi!
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?
        Genel sağlığın temeli o organda! Bu meyve ve sebzeleri yiyor musunuz?

        Benzer Haberler

        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        Eskişehir'de FETÖ operasyonunda 10 şüpheli adliyede
        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanığın 'mesaj' iddiasına telefon incel...
        Rus eşini 14 kez bıçaklayıp öldüren sanığın 'mesaj' iddiasına telefon incel...
        Eskişehir'de kocası tarafından öldürülen Rus kadının cep telefonu incelenec...
        Eskişehir'de kocası tarafından öldürülen Rus kadının cep telefonu incelenec...
        TİGEM'in 2024 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi
        TİGEM'in 2024 yılı safkan Arap tay satış tarihleri belirlendi
        Eskişehir'de asayiş
        Eskişehir'de asayiş
        Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz: "Yapay zeka üzerine 9 proje çalışıyoruz"
        Sağlık Bakan Yardımcısı Yılmaz: "Yapay zeka üzerine 9 proje çalışıyoruz"