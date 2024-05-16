Eskişehir'deki sahte dekontla dolandırıcılıkla ilgili 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı

Eskişehir'de sahte dekontla otomobil devri yaparak 11 kişiyi dolandırdığı öne sürülen 5'i tutuklu 33 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosunca başlatılan soruşturma kapsamında şüphelilerin; internette satışa konulan araçların sahipleriyle müşteri olarak pazarlık edip noter satışı için özellikle saat 16.00'dan sonrası için randevulaştıkları, önceden hazırlanmış sahte havale dekontunu müştekilere göstererek paranın ertesi günü hesabına geçeceğine ikna ettikten sonra araçları satın alarak dolandırıcılık yaptıkları ve birkaç kez el değiştirdikleri araçların bulunması ve alınmasını engelledikleri belirlendi.