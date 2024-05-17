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        AK Parti'li Dönmez: "Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir"

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlamanın olmadığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 13:33 Güncelleme: 17.05.2024 - 13:33
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        AK Parti'li Dönmez: "Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir"
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        AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlamanın olmadığını bildirdi.

        Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, tasarruf tedbirlerine ilişkin Eskişehir'de yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerini belirtti.

        Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliğini ve mali disiplinini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

        "Son günlerde kamuoyunda yerel yönetimlerin bazı tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerini üzülerek takip ediyoruz. Bu tedbirlerin temel amacı, kamu kaynaklarının daha verimli kullanmak ve asli hizmetlerin etkin bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya engellemeye neden olmadan, yalnızca gereksiz harcamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu anlamda merkezi bütçeden belediyelere ayrılan ödeneklerde bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Tasarruf tedbirlerinin hiçbir şekilde belediyelerin asli faaliyetlerini engellemediğini vurgulamak isteriz."

        Dönmez, tedbirlerin, belediyelerin asli görevlerini daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirmelerini sağlamayı amaçladığını aktardı.

        Belediye hizmetlerinin vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiğine değinen Dönmez, "Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir. Tasarruf tedbirlerinin kamu kaynaklarının daha verimli kullanılmasını sağlayacağını ve bu sayede yerel yönetimlerin de asli görevlerine daha fazla kaynak ayırabileceğini belirtmek isteriz. Bu kapsamda, belediye başkanlarımızdan da aynı hassasiyeti bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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