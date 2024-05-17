AK Parti'li Dönmez: "Hemşehrilerimiz belediye başkanlarından mazeret değil hizmet beklemektedir"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Fatih Dönmez, Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi kapsamında belediyelere ayrılan ödeneklerde kısıtlamanın olmadığını bildirdi.

Dönmez, yaptığı yazılı açıklamada, tasarruf tedbirlerine ilişkin Eskişehir'de yapılan eleştirileri üzülerek takip ettiklerini belirtti.

Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi'nin, Türkiye'nin ekonomik sürdürülebilirliğini ve mali disiplinini güçlendirmek amacıyla hazırlandığını vurgulayan Dönmez, şunları kaydetti:

"Son günlerde kamuoyunda yerel yönetimlerin bazı tasarruf tedbirlerine yönelik eleştirilerini üzülerek takip ediyoruz. Bu tedbirlerin temel amacı, kamu kaynaklarının daha verimli kullanmak ve asli hizmetlerin etkin bir şekilde devam etmesini sağlamaktır. Kamu hizmetlerinde herhangi bir aksama veya engellemeye neden olmadan, yalnızca gereksiz harcamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. Bu anlamda merkezi bütçeden belediyelere ayrılan ödeneklerde bir kısıtlamaya gidilmemiştir. Tasarruf tedbirlerinin hiçbir şekilde belediyelerin asli faaliyetlerini engellemediğini vurgulamak isteriz."