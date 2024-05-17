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        Eskişehir Kardeşlik Platformundan caminin yakınındaki içkili mekanla ilgili açıklama

        Eskişehir Kardeşlik Platformu, caminin yakınında açılan içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2024 - 15:26 Güncelleme: 17.05.2024 - 15:26
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        Eskişehir Kardeşlik Platformundan caminin yakınındaki içkili mekanla ilgili açıklama
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        Eskişehir Kardeşlik Platformu, caminin yakınında açılan içkili mekanın turizm işletme belgesinin iptal edilmesi talebiyle basın açıklaması yaptı.

        İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü önünde toplanan grup adına hazırlanan basın açıklaması okuyan Avukat Mustafa Özkan, cami, okul, ibadethane, öğrenci yurdu gibi yerlerin etrafında içkili mekan ruhsatı almak için belirli mesafe şartı gözetildiğini hatırlattı.

        Turizm işletme belgeleri verilirken, işletmelerin bulundukları bölgelerin hassasiyetlerinin göz önünde bulunulması gerektiğini belirten Özkan, "Bu içkili mekan, Mahmut Sami Ramazanoğlu Camisinin tam karşısında ve 50 metre mesafededir. Hemen yakınlarında pek çok okul bulunmaktadır. Bu sebeple verilen bu içkili mekan ruhsatının ve turizm belgesinin iptal edilmesini kendilerinden talep ediyoruz." diye konuştu.

        Grup, basın açıklamasının ardından imzaladıklarıyla dilekçelerle müdürlüğe giderek başvurularını iletti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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