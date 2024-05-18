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        Vali Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı

        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 10:32 Güncelleme: 18.05.2024 - 10:32
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        Vali Aksoy'dan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajı
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        Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

        Vali Aksoy, mesajında, bayramı Eskişehir'de her yaştan gençlerle ve büyük bir coşkuyla kutladıklarını bildirdi.

        19 Mayıs'ın Atatürk'ün millet egemenliğine dayanan, tam bağımsız yeni bir Türk devleti kurmak, onurlu bir millet olarak yaşamasını sağlamak amacıyla başlattığı milli hareketin ilk adımı olduğunu vurgulayan Aksoy, şunları kaydetti:

        "Bugün, milletimizin huzur ve güven içinde Cumhuriyet'imizin ikinci yüzyılına yönelmesini, tek devlet, tek millet, tek bayrak ülküsüne bağlılığımıza borçlu olduğumuz unutulmamalıdır. Geleceğimiz yönünden büyük önem taşıyan bu temel değerlere sahip çıkılması, yöneteni ve yönetileniyle tüm vatandaşlarımızın ve kurumlarımızın ortak sorumluluğudur. Milli bayramlarımız, Türk milletinin Cumhuriyet'i ve kazanımlarını ödünsüzce yaşatma konusundaki kararlılığını anlamlı biçimde ortaya koymaktadır. Birlik ve beraberlik içinde hareket edilmesi halinde ülkemiz için aşılamayacak engel yoktur.

        Sevgili gençler, sizleri çok seven, sizlere önem ve değer veren büyük Atatürk, Cumhuriyet'i en iyi biçimde koruyup kollayacağınıza inandığı için sizlere emanet etmiş, böylelikle Türk gençliğine güvenini göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti'ni ikinci yüzyılda şekillendirecek, mutlu ve huzurlu yarınlara taşıyacaksınız. Cumhuriyet'in sonsuza kadar genç ve diri kalması sizlerin çabalarıyla başarılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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