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        Eskişehir'de çiftçilere 370 bin domates fidesi dağıtıldı

        Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi" kapsamında düzenlenen törenle çiftçilere domates fideleri teslim edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 11:20 Güncelleme: 18.05.2024 - 11:20
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        Eskişehir'de çiftçilere 370 bin domates fidesi dağıtıldı
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        Eskişehir'de, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Eskişehir'de Domates Bereketi Projesi" kapsamında düzenlenen törenle çiftçilere domates fideleri teslim edildi.

        Proje kapsamında Tepebaşı, Alpu, Odunpazarı ve Mihalgazi ilçelerinde 1 milyon 450 bin lira bütçeyle 370 bin "Troy" çeşidi domates fidesi, 250 çiftçiye, 290 dekar alana dikilmek üzere dağıtıldı.

        Fide dağıtım töreninde konuşan Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, boş tarım arazisi kalmadan üretim yapılmasının önemini vurguladı.

        Çiftçilerin yapacağı üretimin geleceği adına önemli olduğunu belirten Aksoy, şöyle devam etti:

        "Bu bakımdan çiftçilerimizi üretim yaparken ihtiyaç duydukları destekleri de devletimiz, Tarım ve Orman Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımız mutlaka ortaya koyuyor, bunun örneklerini de hep beraber görüyoruz. 2022 yılında Eskişehir ilinde 1900 çiftçimize 11,5 milyon lira çeşitli destekler verildi. Yine 2023 yılında tohum olarak, fidan olarak 1350 çiftimize yaklaşık 7 milyon liralık destek verilmiştir. 2024 yılında da yaklaşık olarak 17,5 milyon liralık çeşitli destekler verilecektir. Bugün gerçekleştirdiğimiz domates fidesi desteği de bunlardan biridir."

        AK Parti Eskişehir Milletvekili Ayşen Gürcan da Eskişehir'in verimli toprağa sahip olduğuna işaret ederek, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından çiftçilere verilen teşviklerin üretimin artırılmasında önemli olduğunu aktardı.

        Okuyan gençlerin de çiftçi olmasını sağlayıp, üretime katkıda bulunmaları için onları teşvik edeceklerini dile getiren Gürcan, "Çünkü gıdasız yaşam mümkün değildir. Bu anlamda devletimizin yaptığı böyle hibelerin ve desteklerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Teslim edilecek domates fidelerimizin çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ender Muhammed Gümüş de yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtımını yaptıkların Troy çeşidi domates fidelerinin çok yüksek verimli, pazar değeri yüksek, hastalıklara karşı dirençli olduğunu bildirdi

        Gümüş, "2023 eylül ayından bugüne kadar çiftçilerimizin hesaplarına sadece bitkisel üretim kapsamında maddi olarak 1 milyar 100 milyon liralık hibe desteği sağlamış bulunuyoruz. Bu yılki projelerimiz kapsamında ise yaklaşık 17,5 milyon lira ayni destek vermiş olacağız. Teslim edeceğimiz domates fidelerinin çiftçilerimiz için hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Programda Tepebaşı Kaymakamı Sadettin Yücel, AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak ve diğer ilgililer ile çiftçiler hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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