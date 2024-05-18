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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 12:26 Güncelleme: 18.05.2024 - 12:27
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        Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
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        Eskişehir'de düzenlenen kaçakçılık operasyonunda gözaltına alınan 7 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 5 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama yaptı.

        Aramalarda, 6 bin 742 adet cinsel içerikli ürün geçirildi.

        Gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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