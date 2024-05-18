Eskişehir'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu 5 iş yeri, 2 ev ve 1 araçta arama yaptı.

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