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        Bor madeni çıkarılan ilçede meslek lisesi öğrencileri borakslı katı sabun üretti

        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde faaliyet gösteren Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Alanından iki öğrenci, öğretmenlerinin danışmanlığında yürüttükleri proje kapsamında bölgede çıkarılan bor madenini kullanarak katı sabun elde etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2024 - 13:39 Güncelleme: 18.05.2024 - 13:39
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        Bor madeni çıkarılan ilçede meslek lisesi öğrencileri borakslı katı sabun üretti
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        GÜNHAN ÖZCEYLAN - Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde faaliyet gösteren Eti Maden Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Kimya Alanından iki öğrenci, öğretmenlerinin danışmanlığında yürüttükleri proje kapsamında bölgede çıkarılan bor madenini kullanarak katı sabun elde etti.

        Lisenin 11'inci sınıf öğrencileri Elif Dilara Demir ve Ümmühan Çakır, Türkiye'nin önemli bor madeni yataklarına sahip kırsal Kırka Mahallesi'nde çıkarılarak işlenen cevherin temizlik amaçlı kullanılmasına ilişkin proje hazırladı.

        Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Kırka Bor İşletme Müdürlüğünün çıkardığı madenle ilgili okulun kimya laboratuvarında, kimya öğretmeni Sadık Üzengi danışmanlığında araştırma yapan öğrenciler, boraks katkılı zeytinyağlı sabun üretti.

        Doğal ham maddelerin kullanımıyla bir araya getirdikleri sabun formülünde boraksın temizlik ve antimikrobiyal özelliklerinden yararlanan öğrenciler, bunu zeytinyağı ile birleştirerek güçlü bir temizlik ve cilt bakımı ürünü ortaya çıkardı.

        Çevre dostu, katı sabunun antibakteriyel özelliğinin güçlendirilmesi sağlanarak alternatif sunan ve test aşamalarının ardından kullanılabilir hale getirilen ürünün patenti için Türk Patent ve Marka Enstitüsüne başvuru yapılacak.

        Üzengi, AA muhabirine, Türkiye'de çıkarılan bor madeninin önemli bir bölümünün Kırka bölgesinde bulunduğunu söyledi.

        Mevcut zenginlikten yararlandıklarını belirten, "Boraksın antibakteriyel özelliği var. Biz de bunu sabunun temizleme gücüyle birleştirmek istedik." dedi.

        Üzengi, projeyi bölgede bor madeni çalışmaları yürüten görevlilerle işbirliği halinde yürüttüklerini dile getirdi.

        Kimya Alanında öğrencilerinin maden fabrikalarında kimyager, kimya mühendisi veya kimya teknikeri olarak çalışmayı hedeflediğini ifade eden Üzengi, sözlerini şöyle tamamladı:

        "Bu alanda daha çok uğraşıyorlar. Biz de onların orada daha başarılı, daha mutlu ve daha uyumlu olmaları için çalışıyoruz. Zaten okulumuzun ismi de Eti Maden olduğu için biz çevredeki fabrikalarla sürekli iletişim halindeyiz. Yakın olduğumuz için herhangi bir ihtiyacımızı da oradan temin edebiliyoruz. O nedenle bizim çalışmalarımız çoğunlukla boraks üzerine kurulu. Aklımıza boraks ile yapabileceğimiz başka bir şey gelirse yine çalışmalarımızla katkıda bulunmaya çalışacağız. Kırka'da boraks çalışmaları olduğu için bu konuda bir kısıtlama yaşamıyoruz."

        - Projeler sayesinde bilimsel çalışmaları yakından tanıyorlar

        Ümmühan Çakır da Kırka'da bor madeni çıkarılmasının çalışmalarında avantaj sağladığını vurguladı.

        Projede ihtiyaç duydukları malzemeleri çok kolay temin edebildiklerini aktaran Çakır, "Aklımıza gelen fikir doğrultusunda işlemlerimizi yaptık. Bölgede bu tarz çalışmaların yapılması elbette toplumu olumlu etkiliyor. Burada yaşayan insanlar da mutlu oluyor." dedi.

        Çakır, okuldaki arkadaşlarıyla başka projelerde de çalıştıklarını bildirdi.

        Yakın zamanda bir sosyal sorumluluk çalışması yürüttüklerini kaydeden Çakır, "Yakın çevrelerden belirli su örnekleri topladık ve çeşitli analizler yaptık. Suyun pH derecelerini ve sertlik seviyelerini belirleyerek insanları bilgilendirdik. Diğer sınıflardan arkadaşlarımızın yaptığı bunun gibi birkaç projemiz daha oldu. Onlar da hakim oldukları alanda çalışmalar yaptılar." diye konuştu.

        Elif Dilara Demir ise yaptıkları borakslı katı sabun sayesinde bilimsel çalışmalara daha fazla adapte olduklarını belirtti.

        Sabun üretim sürecinde zamanlarının çoğunu laboratuvarda geçirdiklerini söyleyen Demir, şu bilgileri verdi:

        "Sürekli çalıştık denedik. Bu da derslerimizi iyi anlamda etkiliyor. Burada öğrendiğimiz bilgileri derslerde kullanıyoruz. Buradaki deneylerle teorik olarak da bilgiler elde ediyoruz. Ayrıca böyle çalışmalar, karar vermemize de çok yardımcı oluyor. Çalışma ortamını önceden deneyimlemiş oluyoruz. Seçeceğimiz bölümle alakalı bilgilenmiş oluyoruz. Üniversitedeki eğitimimizde nelerle karşılaşacağımız hakkında daha çok bilgi edinmiş oluyoruz."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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