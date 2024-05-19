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        Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:01 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:01
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        Eskişehir'de 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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        Eskişehir'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 17 bin 785 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

        Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il merkezinde 1 tankerde arama yaptı.

        Polis, tankerde 17 bin 785 litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirdi.

        Operasyonda yakalanan bir şüphelinin emniyetteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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