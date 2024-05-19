Eskişehir'de gençler 19 Mayıs'ta helikopterle uçtu

Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçma şansını yakaladı.

Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki "Uçan Gençlik Etkinliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra helikopterle uçuş deneyimi yaşayacak gençlerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Etkinlik kapsamında Sivrihisar'daki okullar başta olmak üzere Eskişehir ve çevre ilçelerde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri, merkeze ait helikopterle deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanı yaşadı.