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        Eskişehir'de gençler 19 Mayıs'ta helikopterle uçtu

        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçma şansını yakaladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2024 - 15:22 Güncelleme: 19.05.2024 - 15:22
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        Eskişehir'de gençler 19 Mayıs'ta helikopterle uçtu
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        Sivrihisar Havacılık Kulübü Derneğince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte gençler, deneyimli pilotlar eşliğinde helikopterle uçma şansını yakaladı.

        Sivrihisar Havacılık Merkezi Necati Artan Tesisleri'ndeki "Uçan Gençlik Etkinliği" saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra helikopterle uçuş deneyimi yaşayacak gençlerin belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

        Etkinlik kapsamında Sivrihisar'daki okullar başta olmak üzere Eskişehir ve çevre ilçelerde bulunan lise ve ortaokul öğrencileri, merkeze ait helikopterle deneyimli pilotlar eşliğinde uçuş heyecanı yaşadı.

        Tesislerde yer alan M.S.Ö. Hava ve Uzay Müzesi'ni de gezen gençler, Türkiye'nin tek sivil profesyonel kadın akrobasi pilotu Semin Öztürk Şener'in "Yeni Menekşe" adlı uçağıyla yaptığı akrobasi gösterisini izledi.

        Şener, gösterinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, merkezde gençleri ağırlamaktan ve onlarla bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Milli bayramların kendisini mutlu ettiğine değinen Şener, gençlerle ilham verici bir etkinliğe imza attıklarını kaydetti.

        Konuşmanın ardından Semin Öztürk Şener, gençlerle fotoğraf çektirdi.

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