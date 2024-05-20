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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 01:18 Güncelleme: 20.05.2024 - 01:18
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı
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        Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

        Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

        Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

        Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.

        Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç ve Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt da fener alayına katılarak vatandaşları selamladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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