Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda botlarla fener alayı yapıldı

Eskişehir'de Porsuk Çayı'nda 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla botlarla fener alayı yapıldı.

Kent merkezinden geçen Porsuk Çayı'nda botlarda yapılan fener alayında bayrak ve meşale taşıyan gençler, "Ne mutlu Türküm diyene" şeklinde slogan attı.

Köprüleri ve Porsuk Çayı kıyılarını dolduran binlerce kişi marşlar söyleyip fener alayını izledi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutladı.

Fener alayı boyunca botlarda bayrak ve meşale taşıyan gençler de marşlara eşlik etti.