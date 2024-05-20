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        Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu

        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan elektronik teknisyeni Fatih Kurnaz, babasının vefatının ardından 7 yıl önce yerleştiği Han ilçesindeki kırsal mahallede 40 koyunla başladığı hayvancılıkta 120 küçükbaştan oluşan sürüye ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2024 - 11:13 Güncelleme: 20.05.2024 - 11:13
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        Şehirdeki işini bırakarak yerleştiği kırsal mahallede küçükbaş hayvan yetiştiricisi oldu
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        DENİZ AÇIK - Eskişehir'de yaşayan elektronik teknisyeni Fatih Kurnaz, babasının vefatının ardından 7 yıl önce yerleştiği Han ilçesindeki kırsal mahallede 40 koyunla başladığı hayvancılıkta 120 küçükbaştan oluşan sürüye ulaştı.

        İl merkezinde akaryakıt istasyonlarına teknik destek hizmeti veren bir firmada elektronik teknisyeni olarak 13 sene görev yapan 35 yaşındaki Kurnaz, 2015'te memleketi Han ilçesi kırsal Gökçekuyu Mahallesi'ndeki babasının isteği üzerine bir inek satın aldı.

        Gökçekuyu'da hayvancılıkla uğraşan babası 2017'de vefat edince eşiyle hayatlarında köklü bir değişim yapmaya karar veren Kurnaz, işini bırakıp ailesiyle Eskişehir'den baba ocağına taşındı.

        İşletmesinde büyükbaş hayvan sayısını 30'a çıkaran Kurnaz, bunları satarak 40 koyunla küçükbaş hayvancılığa başladı. Sürüsünde 120 küçükbaş bulunan Kurnaz, Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansının (BEBKA) desteğiyle hayvanları için ahşaptan kameriyeler inşa etti.

        Kurnaz, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce yürütülen "Frig Vadisi Ekolojik Köy Projesi" kapsamında "Koyun kuzu kavuşma alanı" ve "Arkadaşım eşek diyarı" adını verdiği bölümler oluşturdu.

        Gökçekuyu Tarımsal Kalkınma Kooperatifinin kurucu üyelerinden, bir çocuk babası Fatih Kurnaz, AA muhabirine, 2015'te evlendiğini ve babasının yerleştiği ata topraklarına arada sırada gittiğini söyledi.

        Babasının geçirdiği rahatsızlık sonrası vefat ettiğini anlatan Kurnaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Bu sırada bende de köye yerleşme isteği doğdu. Eşimle de bu düşüncemi paylaştım. Böylece Eskişehir'deki işimi bırakıp, baba ocağına döndüm. Çocukken köye gidip gelirken sıkılıyordum. Annem de benim köyde kalmama şaşırıyor. Tek büyükbaşla başladığım hayvancılıkta 30 ineğe kadar çıktık. 2020'ye kadar büyükbaş hayvancılık yaptım. Mera sıkıntısı yaşadığımız için büyükbaştan vazgeçtim, küçükbaş hayvancılığa başladım. Şu anda damızlık yetiştiriyorum. Küçükbaş hayvancılıkta damızlığını kendiniz yetiştirdiğinizde verimli oluyor."

        - "Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum"

        Kurnaz, kooperatif sayesinde hazırladığı projeyle BEBKA'dan aldığı destekle inşa ettiği modern, şık kameriyelerin, çocukların ilgisini çekeceğine inandığını dile getirdi.

        "Çocuklar çiftliğime gelip, koyun ve kuzuları sevip, eşekle tanışacak. Çocuklara hayvan sevgisini aşılamak istiyorum." diyen Kurnaz, küçükbaş hayvan sayısını bakımına yetişemeyeceği için artırmayı düşünmediğini ifade etti.

        Hayvancılığın yanı sıra tarımla ilgilendiğini dile getiren Kurnaz, ziraat fakültesinde okumayı, keçecilik yapmayı hedeflediğini belirtti.

        Şehirde yaşamanın sadece konforlu olduğunu kaydeden Kurnaz, şöyle konuştu:

        "Şehirden köye dönmekten hiç pişman olmadım. Başkasının işinde çalışmak daha zor. Köyde iki kat daha fazla çalışıyorum ama mutluyum. Ailem için çalışıyorum. Dedemden kalma araziyi yeniden yapılandırdım."

        Fatih Kurnaz, 1 yaşındaki kızı Eflin Gökçe'nin de tarımla ilgili bir işle uğraşmasını istediğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Eskişehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Eskişehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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