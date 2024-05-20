Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde sahipsiz köpekler mahalleliyi tedirgin ediyor

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde son aylarda sayıları artan sahipsiz köpekler, özellikle yaşlıları ve çocukları tedirgin ediyor.

75. Yıl Mahallesi sakinleri, zaman zaman insanlara saldıran, kaldırım ve parklarda tehlike oluşturacak şekilde dolaşan köpeklerin toplatılmasını istiyor.

Mahalle sakinlerinden Özlem Apaydın, AA muhabirine, 14 yıldır bölgede yaşadığını, son yıllarda sahipsiz köpeklerden dolayı çocukların sokağa çıkamadığını söyledi.

Yaşanan sorun nedeniyle okula giden çocuklarına servis tutmak zorunda kaldığını belirten Apaydın, şöyle devam etti:

"Ortaokula giden kızım için 8 senedir servis ücreti ödüyorum. Bir kızım daha var, ona da servis tutmak zorundayım. Ortaokula bisiklete binip gidebilir aslında ama köpekler olduğu için hiçbir çocuğumuz bakkala, markete gidemiyor. Oyun alanı diye bir şey yok. Gezdiğinizde görebilirsiniz, hiçbirinde çocuk yok. Çünkü köpek var orada, onlar yatıyorlar, oynuyorlar, boğuşuyorlar. Biz çocuğumuzu götürürsek, orada beklersek 5 dakika oynar. Mahallenin her yeri oyun alanı ama oralarda köpekler yatıyor."

Apaydın, sahipsiz köpeklerin mahallede genç yaşlı, kadın erkek, çocuk, herkes için çok önemli bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.